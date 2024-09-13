2 ilde MLKP'ye operasyon
MLKP silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sürdürdü. Çalışmalar sonucu şüphelilerin adresleri belirlenirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri adreslere eş zamanlı baskın yaptı. İzmir ve İstanbul'daki adreslere gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 4 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.