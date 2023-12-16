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Yaşam 2 gündür mahsurdular! İmdatlarına AFAD yetişti
Yaşam

2 gündür mahsurdular! İmdatlarına AFAD yetişti

Yeniakit Publisher
2023-12-16 17:53:00 -

Batman'da 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde AFAD ekipleri, 4 gündür sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi halat yardımıyla aşağı inerek kurtardı.

Hasankeyf ilçesi dağlık bölgede 2 keçi 4 gün önce sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti. Halat yardımıyla sarp kayalıklardan aşağı inen ekipler, keçileri bulundukları yerden çıkartıp sahibine teslim etti.

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