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Ekonomi 2 gün sürecek olan 12. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı bugün başladı
Ekonomi

2 gün sürecek olan 12. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı bugün başladı

İletişim imkanlarının geliştiği ve fizikî sınırların ortadan kalkma noktasına geldiği günümüzde, mekâna bağlı kalma zorunluluğu sona ermiş durumdadır.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:54:00 -
2 gün sürecek olan 12. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı bugün başladı

İnsanlar, görüşmelerinin pek çoğunu sosyal medya ve internet aracılığıyla gerçekleştirir hale gelmişlerdir. Koronavirüs vesilesiyle pek çok insan artık yüz yüze görüşmemeyi tercih ettikleri ve devletler belirli kısıtlamalar koyduğu için, sanal âleme rağbet ciddi bir şekilde artmıştır. Eğitimden sağlığa muhtelif sektörler, internet ortamına taşınmış, evden çalışma kavramı sıradan bir hale gelmiş durumdadır. Fuarlar ve konferanslar da bu “mekânsızlıktan” nasiplerini almaktadır. GİMDES’in düzenlediği 12. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı da bu minvalde online olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sizleri, dünyanın çeşitli ülkelerinden kendi alanlarında uzman isimlerle buluşturuyoruz.

GİMDES ve Dünya Helal Vakfı’nın organizasyonuyla her yıl düzenlenen Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansları’nın 12.si, salgın hastalık nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor. GİMDES olarak, sertifikalamanın her kademesinde tüketicilere şeffaf bilgiler sunarak, Türkiye’de helal gıda bilincinin oluşması için adımlar atmaktayız.

Sosyal medya hesaplarımız da yine bu amaca hizmet için aktif hâle getirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı, konferansımızın yayın mercii olarak sosyal medya hesaplarımız seçilmiştir. Siz değerli konuklarımızı, bu mecrâlarda misafir edeceğiz ve konferansımızı gerçekleştireceğiz.

12. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı’nı GİMDES’in sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

l YouTube: https://www.youtube.com/user/GimdesTV
l Facebook: https://facebook.com/gimdeshelalsertifikalama
l Twitter: https://twitter.com/gimdes

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