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2 gün idmana çıkmayan Falcao'nun son durumu

Club Brugge maçı sonrası 2 gündür idmanlara çıkmayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun durumu belli oldu. Falco'nun önemli bir şeyinin olmadığı ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde oynayabileceği bildirildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:41
2 gün idmana çıkmayan Falcao'nun son durumu

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Club Brugge maçının ardından Süper Lig’de çıkacağı Yeni Malatya deplasmanına hazırlanan Galatasaray’da 2 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkmayanRadamel Falcao, taraftarları endişelendirmişti. Ancak Habertürk’ün haberine göre; Kolombiyalı yıldızın korkulacak bir şeyinin olmadığı ortaya çıktı.

Club Brugge maçının hemen ardından önceki gün rejenerasyon (yenileme) çalışmasını salonda gerçekleştiren Falcao, dünkü idmanı da içeride tamamladı. Kendisi için hazırlanan program dahilinde kuvvet çalışması yapan Kolombiyalı golcünün, Yeni Malatya maçında oynamasına engel bir durum olmadığı bildirildi. Yalnızca Falcao’nun değil, Luyindama, Marcao veSelçuk İnanın da özel programlar dahilinde özel olarak çalıştığı kaydedildi. YeniMalatya mücadelesi öncesi bugün Florya’da son idmanını gerçekleştirip ardından Malatya’ya gidecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba dışında bugün tam kadro takım halinde çalışacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:41
  1. Malatya
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Club Brugge
  4. Galatasaray
  5. Radamel Falcao
  6. Falcao

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