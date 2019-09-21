2 gün idmana çıkmayan Falcao'nun son durumu

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Club Brugge maçının ardından Süper Lig’de çıkacağı Yeni Malatya deplasmanına hazırlanan Galatasaray’da 2 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkmayanRadamel Falcao, taraftarları endişelendirmişti. Ancak Habertürk’ün haberine göre; Kolombiyalı yıldızın korkulacak bir şeyinin olmadığı ortaya çıktı.

Club Brugge maçının hemen ardından önceki gün rejenerasyon (yenileme) çalışmasını salonda gerçekleştiren Falcao, dünkü idmanı da içeride tamamladı. Kendisi için hazırlanan program dahilinde kuvvet çalışması yapan Kolombiyalı golcünün, Yeni Malatya maçında oynamasına engel bir durum olmadığı bildirildi. Yalnızca Falcao’nun değil, Luyindama, Marcao veSelçuk İnan’ın da özel programlar dahilinde özel olarak çalıştığı kaydedildi. YeniMalatya mücadelesi öncesi bugün Florya’da son idmanını gerçekleştirip ardından Malatya’ya gidecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba dışında bugün tam kadro takım halinde çalışacağı kaydedildi.