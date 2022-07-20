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Gündem 2 genç kadın feci şekilde öldü
Gündem

2 genç kadın feci şekilde öldü

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü ile ön koltuktaki 21 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan sürücünün 19 yaşındaki kardeşi ise ağır yaralanırken, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 18:51:00 -
2 genç kadın feci şekilde öldü

Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde Seda Bodur'un kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi öldü

Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır gözaltına alındı

Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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