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Gündem 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 13:15:00 -
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve M.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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