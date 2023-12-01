2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve M.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)
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