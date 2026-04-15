2. el Oto'yu ulaşabilir fiyatlardaki araçlar sıfır Oto'yu ise cazip kampanyalar kurtardı

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Mart ayında geçen yıl Mart ayına göre %12,75 daralarak 101.997 adet olarak gerçekleşti. Geçen aylarda pazarı yönlendiren çoklu etkilerin yanına, savaşın olumsuz yansımalarının da eklenmesiyle durgunluk daha da hissedilir hale geldi. Stok fazlasının eritilmesine yönelik süregelen agresif fiyat ve cazip kampanyalar kar marjlarının alt sınıra dayanmasına neden oldu.

15 yaş ve 350.000 km sınırına kadar olan 2. el oto satışları ise; 2025 Mart ayına göre %12, geçen aya göre ise de %3 geriledi. Geçen yıla göre yaşanan gerilemenin ana nedenleri olarak; Ramazan ayı etkisi, savaşın piyasalarda yarattığı dalgalanmalar, faizlerdeki düşüş trendi ile altının servet etkisinin terse dönmesi, petrol fiyatlarında hızlı yükseliş gibi çoklu etkiler sayılabilir.

Rapordaki verilere göre;

İkinci El Oto Satışlarında Şubat Ayında Görülen Toparlanma, Mart Ayı’nda Bayram Etkisine Rağmen Tekrar Yerini Düşüşe Bıraktı

İkinci El Oto Pazarı’nda, yılın ilk çeyreğinde dalgalı seyir sürüyor. Ocak ayında yaşanan sert daralmanın ardından Şubat’ta olumlu bir toparlanma gözlenirken, Mart ayında bu toparlanmanın tekrar düşüşe geçtiği görüldü.

Mart ayında satışlar 323.570 adet seviyesine gerileyerek, Şubat ayına kıyasla yaklaşık %3’lük bir düşüş kaydederek, geçen yılın aynı dönemine göre ise gerileme %12 seviyesine ulaştı. Bu tablo pazarda kısa süreli toparlanmalar yaşansa da genel görünümün yönsüz seyrettiğini gösteriyor.

İkinci El Pazarında Stokta Kalma Süreleri Mart Ayında Değişmedi

Mart ayında İkinci El Oto Pazarı’nda stokta kalma sürelerinin değişmediği görüldü. Şubat ayında yaşanan iyileşmenin ardından, Mart ayındaki düşüşe rağmen benzer seviyelerin korunması pazarın nispeten dengeli bir seyir izlediğini gösteriyor.

Pazar ortalamasında araçların elde kalma süresi 45 gün olarak sabit kaldı. Binek araçlarda 45 gün, ticari araçlarda ise 44 gün seviyesinde değişim yaşanmadı.

İkinci El Hafif Ticari Araç Satışlarında Devam Eden Gerileme Trendi, Şubat Ayındaki Yükselişin Ardından Mart Ayında Yerini Tekrar Düşüşe Bıraktı

İkinci El Hafif Ticari Pazarı’nda Mart ayı satışları yeniden geriledi. Şubat ayında 49.567 adet seviyesine çıkan satışlar, Mart’ta 46.125 adede düşerek bir önceki aya göre yaklaşık %7 daraldı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla bakıldığında da zayıf görünüm sürdü. Mart 2025’te 59.370 adet olan satışların, Mart 2026’da 46.125 adette kalması, pazarda yıllık bazda yaklaşık %22’lik bir düşüşe işaret ediyor. Veriler, Şubat ayında görülen sınırlı toparlanmanın kalıcı hale gelmediğini ve Hafif Ticari Araç Pazarı’nda talebin zayıf ilerlediğini gösteriyor. Özellikle Mart ayında hem aylık hem yıllık bazda yaşanan gerileme, segmentte baskının sürdüğünü işaret ediyor.

15 Yaş Üzeri Araçlarda Hareketlilik Sürüyor. Mart’ta Adet Arttı, Fiyat ve Stok Süresi Geriledi

Alıcıların ulaşılabilir araçlara yönelim trendi, Mart ayında 15 yaş üstü araç pazarını hareketli kılmaya devam etti. Şubat ayında 124.300 adet olan satışlar, Mart’ta 126.052 adede yükselerek sınırlı da olsa artış gösterdi.

Aynı dönemde ortalama fiyatlar 415.600 TL’den 411.472 TL’ye gerilerken, stokta kalma süresi 51 günden 50 günde düştü. Bu tablo, fiyatların hafif geri çekildiği ve araçların daha kısa sürede el değiştirdiği bir pazara işaret ediyor.

Mart ayında hem adetlerde artış yaşanması hem de stok süresinin kısalması, bu segmentte piyasa canlılığının sürdüğünü gösteriyor.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.