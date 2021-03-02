Koronavirüs salgını sadece sağlık için değil, ekonomi için de olumsuz bir döneme sebep oldu. Pandemi sürecinde bir müddet sıfır araba üretimi yapılamadı. Vatandaşlar ikinci el arabaya yöneldi. Bu sebeple ikinci el araba fiyatları zirveyi gördü. Fakat tekrardan sıfır araba üretimine başlanması ve sıfır araba fiyatlarındaki indirimler, ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden oldu. Peki 2. el araba alınıp satılır mı? 2. el araba alacaklara tavsiyeler nelerdir?

Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araba piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koçaçoğlu, ikinci el araba almak isteyen vatandaşlara tavsiye ve uyarı yaptı. Kademeli normalleşme ile birlikte ikinci el araba fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Başkan Koçaçoğlu, ikinci el araba piyasasında hareketlilik yaşanacağını belirterek “Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek” ifadelerini kullandı.

2. el araç dolandırıcılarına dikkat!

İkinci el araç dolandırıcılarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyaran Koçaçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir. İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait. Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı. İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor”