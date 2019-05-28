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2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa düzeni çöktü

2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Avrupa düzeninin çöküşü Pazar günü sona eren AP seçimleriyle bir kez daha görüldü. Düzeni ayakta tutan merkez sağ ve sol partiler, dört büyük ülkede, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da büyük kayıplar yaşadı.

28 Mayıs 2019 Salı 07:24
2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa düzeni çöktü

Pazar günü sona eren Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sonuçlar, aşırı sağ ve populist partilerin, Avrupa’nın merkezinde güç kazanmaya devam ettiğini gösterdi. Başta Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri Almanya, Fransa ve Belçika olmak üzere İngiltere ve İtalya’da aşırı sağ partiler oy oranlarını artırdı. Seçimlerde aşırı sağ Fransa, İtalya ve İngiltere’de birinci çıktı. Buna karşın Yeşiller, Avrupa çapında oy oranını artırdı. Yüzde 51 ile son 20 yılın katılım rekorunu kıran Avrupa Parlamentosu seçimlerinde taraflar 751 sandalye için yarıştı. Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

Youtuberlar sonucu belirledi

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) seçimi, yüzde 22,6 ile birinci bitirmeyi başarsa da beş sandalye kaybederek 29 AP vekili çıkardı. Merkez sol SPD sahip olduğu 27 sandalyeden 12’sini kaybederek üçüncü sıraya gerilerken yüzde 20,5 ile 9 yeni sandalye kazanan Yeşiller ikinciliği aldı. Seçimler öncesinde 90 etkili YouTuber, Yeşiller’e oy verilmesi çağrısında bulunmuş, iklim değişikliğini reddetmekle suçladıkları aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’ne oy vermemeleri çağrısında bulunmuşlardı. AfD seçimde yüzde 10 oy alarak dördüncü parti oldu.

Le Pen damgası

Fransa’da merkez sağ ve merkez sol partiler seçim sonucunda adeta eridi. Marine Le Pen’in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci olurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liberal partisi En Marche ikinci sırada yer aldı ve 21 sandalye kazandı. Üçüncü sırada ise 12 sandalye ile Yeşiller var. Sonuçlar sonrasında Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ulusal Meclis’i feshetmesi ve yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Brexit partisi dolu dizgin

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. İlk iki sırayı ise yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi (yüzde 31,6) ile Liberal Demokratlar (yüzde 20,3) aldı. Muhafazakar Parti’nin oyu yüzde 9,2’ye, İşçi Partisi’nin oyu ise yüzde 13,8’e geriledi. Brexit Partisi lideri Nigel Farage sonucun “çok büyük mesaj” taşıdığını savundu.

İktidar ortakları damga vurdu

İtalya’da iktidar ortağı olan aşırı sağcı Lig partisi yüzde 28 ile zafer ilan etti. Sosyal demokrat Demokratik Parti ve koalisyonun diğer ortağı olan Beş Yıldız Hareketi ise yüzde 20 civarında oy aldılar. Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, AP’de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.

Belçika depremi

Avrupa Birliği’nin kalbi Belçika’da ise adeta siyasi deprem gerçekleşti. Genel ve bölgesel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ayrılıkçı ve sağ görüşlü Yeni Flaman İttifakı (N-VA) seçimin kazananı olurken, ırkçı Flaman Menfaati (VB) de oylarını önemli ölçüde artırarak ikinciliği elde etti.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 07:28
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