Türkiye yıllar sonra ilk yerli aşısını üretti. Koronavirüs salgınıyla mücadele için geliştirilen Turkovac aşısının ne zaman yaptırılabileceği ise merak konusu.

2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?

Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Bilim Kurulu toplantısının ardından kurul üyeleri Turkovac aşısı yaptırdı. Şimdiye kadar iki doz Sinovac olanlar ise 3.doz olarak Turkovac tercih etmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Sinovac aşısında birinci ve ikinci doz arası süre 28 gün olarak uygulanıyor. 3.doz içinse ikinci dozun ardından iki ay geçmesi gerekiyor. Sinovac aşısını tercih edenler 3.doz olarak sistemden Sinovac ve Biontech aşısını seçiyor. 30 Aralık itibariyle 3.doz seçeneği arasında Turkovac aşısı da yer alacak.

Uzmanlar iki doz Sinovac’ın ardından Turkovac aşısının etkinliği bir hayli arttırdığını ifade ediyor.

Tek doz aşı olanlar ise 2.dozu ilk oldukları aşıdan olmak zorunda. Yani ilk doz Sinovac olanlar 2.dozu da Sinovac olmak zorunda. 3.doz da ise Sinovac, Biontech ve Turkovac seçenekleri yer alacaktır.