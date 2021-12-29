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Sağlık 2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?
Sağlık

2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?

1 doz Sinovac’tan sonra 2. doz Turkovac olur mu? Yerli aşı Turkovac acil kullanım onayı aldı. Vatandaşlar ise Turkovac aşısını 3.doz olarak yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırıyor. Peki, Turkovac aşısı 3.doz olarak yaptırılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 20:32:00 -
2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?

Türkiye yıllar sonra ilk yerli aşısını üretti. Koronavirüs salgınıyla mücadele için geliştirilen Turkovac aşısının ne zaman yaptırılabileceği ise merak konusu.

2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?

Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Bilim Kurulu toplantısının ardından kurul üyeleri Turkovac aşısı yaptırdı. Şimdiye kadar iki doz Sinovac olanlar ise 3.doz olarak Turkovac tercih etmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Sinovac aşısında birinci ve ikinci doz arası süre 28 gün olarak uygulanıyor. 3.doz içinse ikinci dozun ardından iki ay geçmesi gerekiyor. Sinovac aşısını tercih edenler 3.doz olarak sistemden Sinovac ve Biontech aşısını seçiyor. 30 Aralık itibariyle 3.doz seçeneği arasında Turkovac aşısı da yer alacak.

Uzmanlar iki doz Sinovac’ın ardından Turkovac aşısının etkinliği bir hayli arttırdığını ifade ediyor.

Tek doz aşı olanlar ise 2.dozu ilk oldukları aşıdan olmak zorunda. Yani ilk doz Sinovac olanlar 2.dozu da Sinovac olmak zorunda. 3.doz da ise Sinovac, Biontech ve Turkovac seçenekleri yer alacaktır.

 

Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Kimler Turkovac aşısı yaptırabilir?
Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Kimler Turkovac aşısı yaptırabilir?

Sağlık

Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Kimler Turkovac aşısı yaptırabilir?

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