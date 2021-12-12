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Kadın - Aile 2 dakika içinde bembeyaz dişler
Kadın - Aile

2 dakika içinde bembeyaz dişler

Beyaz dişler için bu tarifi evde çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Evde diş beyazlatma yöntemi…

Yeniakit Publisher
2021-12-12 18:00:00 - 2021-12-12 18:02:04
2 dakika içinde bembeyaz dişler

Herkesin dişleri aynı beyazlıkta değildir. Dişlerin doğal rengi ve gelişimi kişiden kişiye değişir. 

Etkili olan bu yöntem limon ve kabartma tozu ile hazırlanıyor.

2 dakika içinde bembeyaz dişler

Hazırlanışı

Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve üzerine 1 yemek kaşığı kabartma tozu ilave edin. Bu iki malzemeyi iyice karıştırın. Daha sonra ise hazırladığınız bu karışımı peçete yardımıyla dişlerinize uygulayın. 2 dakika bekledikten sonra iyice durulayın. Hemen farkı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bir bardak limon suyunun içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık kabartma tozuyla ağzınızı gargara yaparsanız da sonuç etkili ve fark edilir olacaktır. Ancak bu karışımı çok sık uygulamayınız.

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