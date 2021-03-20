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Yerel 2 çocuk 25 aracı çizip kaçtı
Yerel

2 çocuk 25 aracı çizip kaçtı

Konya'da bisikletli iki çocuk, 25 aracı çizip kaçtı. Araç sahipleri polise şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:12:00 -
2 çocuk 25 aracı çizip kaçtı

Olay, Konya'nın Karatay ilçesi, Kalenderhane Mahallesi, Kahraman Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında bisikletiyle gelen 2 çocuk 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi.

Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ayrıca, 2 çocuğun araçları çizmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

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