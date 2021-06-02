2. çeyrekte çift haneli büyüme bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nin hedefleri arasında yer alan ve üçer aylık dönemler halinde kamuoyuna duyurulacak olan “Kamu Maliyesi Raporu”nun ilki, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Rapor, bütçe uygulama sonuçları, kamu mali politikası gelişmeleri ve hedeflerini içeriyor.

Tahminlere yer veriliyor

Yılın ilk çeyreğine ilişkin bilgilere yer verilen raporun bu döneme ait makroekonomik gerçekleşme ve görünüm bölümünde büyüme, istihdam, cari denge, enflasyon ve bankacılık sektörü gibi makroekonominin temel konu başlıkları altında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ile beklentiler ve riskler ele alınıyor.

Kamu maliyesine ilişkin gelişmelerinin olduğu bölümde de kamu maliyesi politikalarının temel perspektifi ile bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri ve yıl sonu tahminlerine yer veriliyor.

büyüme eğilimi devam ediyor

Makroekonomik gelişmelere bağlı riskler ile bütçe kaynaklı risklerin bütçe dengesi, finansman ve borç stokuna etkisi de analiz ediliyor.

Raporda salgının etkilerinin azaltılması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin bilgiler de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Ayrıca raporda kamu işletmelerine ilişkin bilgilere yer verilirken borç stokunun makroekonomik şoklara duyarlılığı da inceleniyor.

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler, Türkiye ekonomisinde büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ederken ikinci çeyrekte güçlü ihracatın ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor.

dış talep üretimi destekliyor

Rapora göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde, güçlü yatırımlar ve özel tüketim ile dış talebin desteğiyle büyümede yüksek performans görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, ilk çeyrekte ekonomi yıllık yüzde 7 büyürken, bu dönemde toplam yurt içi talebin (stok dahil) büyümeye katkısı 5,9 puan seviyesinde gerçekleşti. Büyümeye net dış talebin katkısı ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa pozitife dönerek 1,1 puan oldu.

Güçlü dış talep nisan ve mayıs aylarında üretimi desteklemeye devam ederken, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ekonomide büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Nisan ayında dayanıklı tüketim talebi güçlü seyrederken, otomobil ve beyaz eşya satışları canlılığını koruyor, tüketim malları ithalatı nisan itibarıyla artışını sürdürüyor.

Cari denge iyileşecek

Öte yandan güven endeksleri nisan ve mayıs aylarında zayıflarken, tüketici kredilerinde yavaşlama eğilimi devam ediyor. Rapora göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde güçlü ihracatın ve düşük bazın da önemli katkısıyla çift haneli bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Cari denge, ihracattaki artış, turizmdeki kısmi toparlanma ve yapısal reformlar ile iyileşecek.