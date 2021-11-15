  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2 binden fazla asker görev alıyor! İki ilde büyük operasyon başladı
Gündem

2 binden fazla asker görev alıyor! İki ilde büyük operasyon başladı

Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt" Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:09:00 -
2 binden fazla asker görev alıyor! İki ilde büyük operasyon başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illernide “EREN KIŞ-3 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERCAN KURT (LİCE-SAĞGÖZE)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.103) personel [(134) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tuncay kahveci

ELHAMDÜLİLLAH...
  • Yanıtla
Osman Öcalan öldü
Gündem

Osman Öcalan öldü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!
Medya

Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Kadıköy’de Fenerbahçeli bazı taraftarların küfür ettiğinden ve taşkınlık çıkardığından şikayet e..
Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı
Siyaset

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı

Yaşlandığı için vücudunu teşhir edemeyen ve kendisine farklı mecralar arayan Hülya Avşar'dan dikkat çeken bir siyaset çıkışı geldi. Millet İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay