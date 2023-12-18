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Ekonomi 2 bin liraya doğru ilerleyen gram altın sonrası Altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi
Ekonomi

2 bin liraya doğru ilerleyen gram altın sonrası Altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2023-12-18 18:00:00 -
2 bin liraya doğru ilerleyen gram altın sonrası Altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi

Borsa ve para piyasalarındaki altın ve döviz kurundaki son gelişmeler Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 480 milyon 681 bin 11 lira, işlem miktarı ise 1.291,07 kilogram oldu.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 870 bin lira, en yüksek 1 milyon 954 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 954 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 1 milyon 961 bin 126 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 480 milyon 681 bin 11 lira, işlem miktarı ise 1.291,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 552 milyon 998 bin 577 lira düzeyinde gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.961.500,00 2.021,70
En Düşük 1.870.000,00 2.001,95
En Yüksek 1.954.000,00 2.105,00
Kapanış 1.954.000,00 2.091,70

Ağırlıklı Ortalama 1.894.211,77 2.082,37

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.480.681.011,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.291,07
Toplam İşlem Adedi 67

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