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2 bin lira için canından oldu! Alacağını istemişti...

İstanbul'da süt ürünleri satan bir şirketin sahibi olan 30 yaşındaki gıda mühendisi, alacağını istediği 18 yaşındaki borçlusunun bıçak darbelerine hedef oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:12
2 bin lira için canından oldu! Alacağını istemişti...

İstanbul Şişli de süt ürünleri işletmeciliği yapan gıda mühendisi Nurulllah Ersoy bir kafede garson olarak çalışan arkadaşı O.U.'ya 2 bin lira borç verdi. Kredi kartından çekerek verdiği parayı ödeme zamanı gelince arkadaşından isteyen ancak, "Benden para mara alamazsın. Sana borcum yok. Varsa ispatla" cevabıyla karşılaşan Ersoy, eve giderek banka dekontunu yanına alarak, yeniden O.U'nun çalıştığı kafeye gitti.

Kafede O.U. ile tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında kafeden aldığı bıçağı kendisine savuran O.Ü.'nın bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Çevreden yetişenler tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç mühendis, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Saldırı sonrasında kaçan şüphelinin saklanabileceği yerler belirlendi. Çalışmanın ardından O.U.'nun yerini belirleyen Şişli Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. 18 yaşındaki saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:12
  1. İstanbul
  2. Cinayet
  3. alacak verecek meselesi
  4. bıçaklayarak öldürdü

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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu adalet bu devleti yıkar.
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