2 bin arıcı, Erzurum’un yüksek rakımlı yaylalarında 200 bin kovan saf bal üretiyor

Geniş meralarında yetişen endemik bitkileri, çeşitli çiçek florası ve yüksek rakımlı yaylaları ile Erzurum, gezgin ve yerli arıcıların yıllardır tercih ettiği illerin başında geliyor.

Kayıtlı 1905 işletme ve 143 bin arı kolonisi ile yaylalarda arıcılık faaliyetlerinin devam ettiği kentte, zaman zaman işletmelerin sayısı 2 binin, kovan sayısı ise 150 binin üzerine çıkabiliyor. Şehrin yaylaları aynı zamanda 1700 gezgin arıcıyı da ağırlarken kovan sayısı 200 bini aşıyor. Yaklaşık 6 ay boyunca zirai ilaçların kullanılmadığı yaylalarda bal peteklerini bekleyen arıcılar, arıların ve balların durumlarını sürekli kontrol ediyor. Kovanların bulunduğu bölgelerde ayı ve yaban domuzu başta olmak üzere yaban hayvanlarından korunmak için çit ve ışıldak gibi önlemler de alınıyor.