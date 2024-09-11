2 bin 900 metrede görsel şölen
Artvin Yusufeli'nde 2 bin 900 metrede bulunan Salikvan Yaylası'nda kaydedilen görüntüler mest etti.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Yüksekoba köyünün 2 bin 900 metrede bulunan Salikvan Yaylası'nda sis bulutu görsel şölen sundu. Bulutların dansı havadan görüntülendi.
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin’de etkili olan sis bulutları görsel şölen sundu. Soğuk havanın ardından yeniden ısınan havalarla birlikte etkili olan sis bulutları bir grup gezgin tarafından havadan görüntülendi. Yusufeli'nin Yüksekoba köyünde 2 bin 900 metre yükseklikte bulunan Salikvan Yaylası'nda vadiyi beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzara ortaya çıkardı.