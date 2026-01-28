2 bin 800 rakımlı zirvede ulaşım seferberliği!

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı zirvede adeta karla savaşan ekipler, gece yarısı başlattıkları operasyonla yol genişletme çalışması yürüttü. Özellikle daralan yollar nedeniyle araç geçişlerinin imkansız hale geldiği bölgede, ulaşımın akışını sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf edildi.

Belde sakinlerinin mağduriyet yaşamaması, hastaların ve ulaşım bekleyen vatandaşların yolda kalmaması adına cansiperane bir çalışma sergileyen ekipler, çığ riskine rağmen geri adım atmadı. Yolun genişletilmesiyle birlikte ulaşım yeniden güvenli hale getirilirken, devletin şefkatli eli en sarp kayalıklarda dahi kendini hissettirdi.

Yollarının açılmasıyla rahat bir nefes alan bölge halkı, kışın en sert yüzünü gösterdiği bu günlerde kendilerini yalnız bırakmayan İl Özel İdaresi ekiplerine minnettarlıklarını sundu. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren belde sakinleri, özverili gayretlerinden dolayı saha personeline teşekkür ederek dualarını paylaştı.