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2 bin 500 yöresel üründen 20 milyar dolar gelir elde edebiliriz

2 bin 500 ürüne coğrafi işaret almayı planlayan Türkiye, bu hamleyle dünya yöresel ürün ticaretinden 20 milyar dolar pay elde etmeyi hedefliyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:18
2 bin 500 yöresel üründen 20 milyar dolar gelir elde edebiliriz

 Buğra Kardan 

Türkiye’nin toplam 2 bin 500 ürüne coğrafi işaret alması planlanıyor. Bu hamleyle ülkenin dünya yöresel ürün ticaretinden 20 milyar dolar pay elde etmesi amaçlanıyor.

450’ye yakın coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmaya dönük önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalara önayak olan Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünlerin rolüyle refah ve kalkınmanın arttığını ifade ederek, “Biz de bu anlayışla önemli projeler hayata geçiriyoruz, stratejik adımlar atıyoruz” dedi. Ankara’da Türkiye’nin bütün coğrafi işaretli ürünlerinin satışa sunulacağı bir merkezi hizmete sunacaklarını müjdeleyen Baran, şunları kaydetti: “İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin bu mekâna gelmelerini; Siirt’in battaniyesi, Malatya’nın kayısısı, Kayseri’nin sucuğuyla ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Bunu başardığımızda Ankaramız ‘Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı’ olacak. Şu muhakkak ki Ankaramız 5,5 milyonun değil, 80 milyonun şehridir. 80 milyonun ürettiği bütün ürünlerin sorumluluğunu taşımaktadır. Bu nedenle biz bir yandan yerlileşmeye odaklanmalı diğer yandan yöresel ürünlerimize değer katmalıyız.

15 ürün için başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, “Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de başvuruda bulunuldu” açıklamasını yaptı. Erdoğan, coğrafi işaretin kırsal kalkınmaya katkı yapacağını; bölgeleri ve illeri kalkındıracağını da belirtti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:18
  1. Siirt
  2. coğrafi işaret
  3. dünya yöresel ürün ticareti
  4. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
  5. coğrafi işaretli ürünler
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Emine Erdoğan
  8. Gaziantep baklavası
  9. Aydın inciri
  10. Malatya kayısısı
  11. Avrupa Birliği (AB)
  12. Afyon sucuğu
  13. Kayseri mantısı
  14. Giresun tombul fındığı

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