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2 bin 500 yıllık tarihi höyüğe, iş makinesi ve hilti ile girdiler

Yozgat'ın Azapbaşlı Köyü'nde, 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen höyükte iş makinesi ve hiltiler ile izinsiz kazı yapan define avcıları, jandarma tarafından her yerde aranıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
2 bin 500 yıllık tarihi höyüğe, iş makinesi ve hilti ile girdiler

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşlı köyünde define avcıları 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen bir höyükte iş makinesi ve hiltiler ile kazı yaptı. Köy sakinleri tarafından kral mezarı olduğuna inanılan yaklaşık 400 metre kare genişliğe sahip höyükte 12 metre derinliğinde bir çukur kazıldı. Yapılan izinsiz kazının ardından höyüğün içerisinde odalar ve tüneller olduğu ortaya çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Kazıda kullanılan iş makinesinin bıraktığı palet izleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak köyde izinsiz kazı yapanların izi sürülüyor. Kazı yapılan höyükte tarihi eser bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kazının yapıldığı alanın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan 2 bin yıllık Tarihi Roma Hamamına yakın olması, höyüğün tarihi değeri olabileceği ihtimallerini güçlendiriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bölgede ki hava şartlarının normale dönmesi ile bölgede saha çalışması başlatacağı bildirildi.

Köy sakinlerinden Bekir Özdemir, köylerindeki kazının Pazar gecesi gerçekleştiğini belirtip, konunun araştırılmasını istediklerini söyledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
  1. Yozgat
  2. Sarıkaya ilçesi
  3. Azapbaşlı köyü
  4. kaçak kazı
  5. define avcıları
  6. 2500 yıllık tarihi höyük
  7. hilti ve iş makinesiyle kazı yaptılar

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