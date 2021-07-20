2 bin 500 Afgan işbirlikçi ve aileleri ABD'ye götürülecek
ABD ordusuna 20 yıl süren işgal boyunca hizmet eden 2 bin 500 Afgan işbirlikçi ve aileleri, geçici süreliğine Virginia eyaletindeki Fort Lee kampına götürülecek.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Amerikan ordusuna yaklaşık 20 sene boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda hizmet veren yerel Afgan işbirlikçilerin ilk bölümü olan 2 bin 500 kişinin ülkeye getirileceği kaydedildi.
Virginia eyaletindeki Fort Lee kampında geçici olarak tutulacak söz konusu Afgan işbirlikçilere Özel Göçmen Vizesi verilecek.