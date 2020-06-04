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Ekonomi

2 bin 107 aileye yakacak yardımı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı dağıtımının başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:56:03 -
2 bin 107 aileye yakacak yardımı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı dağıtımının başladığı bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe merkezi, belde ve köylerde ikamet eden muhtaç vatandaşlara yönelik kömür dağıtımının başladığını belirtti.


Kaymakam Halim, “ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yıl, 2 bin 107 muhtaç aileye ısınma amaçlı kömür verilecek. Kömür dağıtımı, ilçe merkezine en uzak köylerden başlatıldı. İlk olarak İmranlar, Çulhalar, Evciler, Gılmanlar, Örencik, Ihlamur, Güzelyurt, Toklar, Çınarlıdere ile Dereyüzüdere köylerine kömür dağıtımını başlattık” dedi.

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