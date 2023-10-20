'2 aydır saklıyoruz' diyerek duyurdular: Türkiye ile operasyona başlıyoruz!
'İki aydır bilgileri kamuoyuna duyurmuyoruz' diyen Bulgaristan Savunma Bakanı Tagarev, Romanya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz'de mayın temizleme operasyonu başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.
Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Romanya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz'de mayın temizleme operasyonu başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.
Sofya Güvenlik Forumu tarafından Bulgaristan'daki ABD Büyükelçiliği ortaklığıyla düzenlenen "Ukrayna'da Barışı Kazanmak" başlıklı uluslararası konferansın açılışında konuşan Bulgar Bakan Tagarev, "İki aydır bilgileri kamuoyuna duyurmuyoruz. Umarım yakın gelecekte Bulgaristan'ın karasularında ve münhasır ekonomik bölgesinde güvenliği artıracak bu operasyon başlatılır. Bu operasyon tahıl koridoruna yardım edecek" dedi.
Tagarev, Ukrayna'ya siyasi, askeri ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini yineledi.
Kaynak: Star
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