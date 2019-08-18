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2 ay önce örgüte girmiş! Oyuncak ayının içine gizlenmiş şekilde bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş 500 gram patlayıcının YPG/PKK'lı teröristler tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:14

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli- Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

2 ay önce örgüte katılmış

Üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin gerçek adının, Halaf Casım Hasan olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda, 2 ay önce örgüte katıldığını itiraf eden teröristin, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin aile görünümü vererek, polisin kendilerini aramayacağını düşündükleri de belirlendi.

Bombayı bağlayıp, tuvalete bırakacakmış

Sorgusunda, örgütün kendisine eylem yapacağı yerin bilgisayar üzerinden fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen terörist Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paralarını da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.

Terörist Halaf Casım Hasan'ın kendisi ile irtibat kuran ve eğitim veren YPG'li teröristlerin isimlerini de deşifre ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:14
  1. YPG/PKK
  2. Konya Emniyet Müdürlüğü
  3. Ereğli- Konya
  4. Adana
  5. Konya
  6. bomba
  7. oyuncak ayı

YORUM YAZ

  • Tamam Tamam 27 dk önce
    Suriyeli kardeşler. i..niz. Siz kardeş diyorsunuz da ne idüğü belirsizlere, onlar bize ne ne diyorlar acaba. Kapıları açarak memleketi elin arabına teslim ettiniz.
  • VERDUNIVERDUNI27 dk önce
    NEDIR TÜRKIYENIN BU SURIYELI TERÖRISTLERDEN CEKTIGI HEM IYILIK YAP ESADIN ZULMÜNDEN KURTAR SONRA TÜRKIYEYE KARSI TERÖRISTLERLE CALISIYOR BU SURIYELILER YAHU TÜRKIYE BIKTI BUNLARI PISLIKLERINDEN BIRAKIN ESAD VURSUN BUNLARI BUNLARDAN ADAM OPLMAZ SEN BU HAINLERE ACIRSIN ONLAR SENIN POLISINE ASKERINE BOMBA ATARLAR GÖNDERIN BU SURIYELILERI GERI BIRAK GEBERSINLER NEDEN BIZ BU TERÖRISTLERE YARDIM EDIYORUZ ESADIN YAPTIGINI BEN DOGRU BULUYORUM INSAN OLSALARDI KENDI ÜLKELERINDE KALIRLARDI SEN ONLARA ACIRSAN KENDIN ACINACAK DURUMA DÜSERSIN UNUTMAYIN .
  • vahvahvahvah32 dk önce
    Özetle 2 ay içinde, Türkiye'de eylem yapmaya varan bir özgüvenle, üstelik sanki kendi ülkelerindeymiş gibi araçlarını da kendileri kullanarak, Suriye'den Türkiye'ye girip eylem yapacakları yere doğru gidebiliyor? Aklım almıyor? Bu kadar kolayca Konya'ya kadar nasıl gelebiliyorlar? Ayrıca eylemi yaptıktan sonra da Suriye'ye dönecekmiş... Türkiye'nin Suriye(li) politikasında ki aksak, eksik ve sınır güvenliğinde ki zaafın ve zaafiyet gösterenlerin ortaya çıkarılması gerek. Reis'i en çok yıpratan Suriyeli meselesi.
  • Namussuz PKK’lıNamussuz PKK’lı45 dk önce
    PKK’nın komunist,dinsiz karılarına fahişe muamelesi yapılıyor,tecavüz ediliyor,zorla domuz yediriliyor.Kendileri anlatıyorlar.Bir de yalandan başına örtü atmış şerefsiz,müslüman düşmanı!
  • MUSAMUSA47 dk önce
    ALLAH SİZİ, KAHRETSİN BETER ETSİN MEMLEKETİMİZİ NE HALE GETİRDİNİZ?

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