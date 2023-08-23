2. Abdülhamit yol gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsızlık politikası meyvelerini vermeye devam ediyor. Yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye Yüzyılı'na petrol keşifleri damga vurmaya devam ediyor. Söz konusu keşiflerin merkez üssü olmaya emin adımlarla ilerleyen Şırnak'ta geçtiğimiz günlerde Gabar ve Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler birkez daha II. Abdülhamit'ın gizemli petrol haritasına çevrildi.

PETROLÜN MERKEZ ÜSSÜ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde, Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Terörden arındırılan Gabar ve Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgedeki diğer noktalara çekildi. Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapılıyor.

2. ABDÜLHAMİT YOL GÖSTERDİ

1889 ile 1901 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol aramasında Şırnak bölgesinin de içinde olduğu 65 petrol noktası haritası oluşturuldu. Bugün TPAO’nun arama yaptığı bölgelerde haritada gösteriliyor. II. Abdülhamit’in hazırladığı petrol haritası ile ilgili bilgi veren Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından o zamanlar 1889 yılında Akdeniz'de petrol gazı bulunduğu tespit edildikten sonra, II. Abdülhamit tekrar yeni çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar da yabancı ve Türk mühendisler görev almıştır." dedi.

"HARİTADA 65 NOKTA BELİRLENMİŞ"

"Bu çalışmalar sonucunda da bir harita oluşturulmuştur." diyen Bilgin, "Harita da 65 nokta belirlenmiş, bu noktalarında birçoğu Irak bölgesine ait. Ancak, Irak'la birlikte Türkiye sınırında itibaren Cizre, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari çevresinde de petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.

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"ÇIKAN PETROL, DÜNYA KALİTESİNİN ÜSTÜNDE"

Sözlerine devam eden Bilgin, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizim ülkemizde bu rezervler ile ilgili çalışmaları halen yapmaktadır" dedi. "Şırnak Bölgesi, Cudi-Gabar Dağı'nda çıkan petrolümüz, 41API gravitesinde ve yüksek kaliteli bir petroldür." diyen Bilgin, "Dünyada çıkarılan petroller 27 ile 35 API gravite değerindedir. Bu göz önüne alındığında iyi ve yüksek kaliteli bir petrol olduğunu görebiliyoruz Cudi-Gabar Dağı'nda çıkarılan petrolümüz, 2 bin 600 metre ile 2 bin 700 metre sondajlarında çıkarılmıştır. Şırnak'ın pek çok çevresinde ve bu bölgede pek çok petrol rezervlerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu rezervlerin de derin bir sondajlar ile tespit edilebileceği kanısındayım" diye konuştu.

"GÜNLÜK GETİRİSİ 8 MİLYON DOLAR OLACAK"

"Şu anda orada 1 milyar varil rezerv olduğu tespit edilmiş, bunun son açıklamalara göre 100 bin varil günlük üretim yapılması planlanmakta." diyen Bilgin, "Eğer 100 bin varil üretim yapılırsa Türkiye'nin tüketim olarak düşünüldüğünde yaklaşık 800 bin ile 1 milyon varil tüketim yaptığı bilinmektedir. Tüketilen petrolün yaklaşık 80 bin varilini Türkiye üretmektedir. Şırnak'taki petrol ile birlikte de bu oran yüzden 10'dan yüzde 20-25'lere çıkacaktır. Bunun katma değerini düşünürsek eğer, 8 milyon dolar civarında bir günlük getirisi ülkemize ekonomisine gelecektir" şeklinde konuştu.