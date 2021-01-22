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Gündem 2. Abdülhamid’in torunu Dündar Osmanoğlu için Ayasofya’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Gündem

2. Abdülhamid’in torunu Dündar Osmanoğlu için Ayasofya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Osmanlı Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in torunu Dündar Osmanoğlu çarşamba günü 90 yaşında Suriye'de yaşamını yitirmişti. Osmanoğlu'nun gıyabi cenaze namazı Ayasofya Camii'nde kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:50:00 -
2. Abdülhamid’in torunu Dündar Osmanoğlu için Ayasofya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Sultan 2’nci Abdülhamid’in Suriye’de yaşayan torunu Dündar Osmanoğlu 90 yaşında, Suriye’nin başkenti Şam’da yaşamını yitirmişti. Osmanoğlu için İstanbul’daki önemli camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde de cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alanda Osmanoğlu’nun yeğeni Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kayıhan Osmanoğlu, Dündar Osmanoğlu’nun Suriye’de aile kabristanlığına defnedilmesine izin verilmemesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

“İsterdik ki Türkiye’ye gelsin burada defnedilsin”

Gıyabi cenaze namazına katılan Dündar Osmanoğlu’nun yeğeni Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Dostlar sağ olsun, yetim bir aileden yetim bir hanedan üyesini kaybettik. Şu andaki aile reisi Dündar Osmanoğlu, Şam’da zorunlu olarak orada defnedildi. İsterdik ki Türkiye’ye gelsin burada defnedilsin. Hatta dedemiz Sultan Vahdettin Han’ın türbesine defnetmek istedik ama maalesef olmadı. Bu bizim için üzücü. Suriye’deki iç savaştan ötürü Suriye Devleti’nin müsaade etmediğini öğrendik bu bizim için de üzüntü oldu. Osmanoğlu soyismini duyunca insanlar rahatsız oluyor. Hem Suriye’de hem başka ülkelerde, ilerleyen vakitlerde ne olur bilmiyoruz” diye konuştu.

“Ben istiyorum ki bütün dedelerimiz İstanbul’a gelsin”

Aile üyelerinin mezarlarının Türkiye’de olmasını istediğini ifade eden Osmanoğlu, “Ben istiyorum ki bütün dedelerimiz İstanbul’a gelsin. Ne zaman gelir, nasıl gelir bilemiyoruz ama bunun üzerinde ailenin çalışmaları var. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun desteklerini bizden çekmediği için. İlk defa Ayasofya açıldıktan sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak. Bu bizim için de ayrı bir şeref. Diğer camilerde hutbelerin okunması için herkesin desteği var. Gıyabi cenaze namazı sonra dedemizi de ziyaret edip akşam da mevlütte inşallah bir arada olacağız” dedi.

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