2. Abdülhamid'in torunu ayar verdi: Sizin dedeleriniz bu vatan için ne yaptı?

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu olan Orhan Osmanoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı padişahlarını eleştirenlerden 'kendi dedelerinin yaptıklarını belgelemelerini' istedi. Osmanoğlu, "Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Hanedanı'nın bir üyesi olan Orhan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaşadıklarını büyük dedesi Sultan Abdulhamid'in yaşadıklarına benzettiğini dile getirmişti.

"Erdoğan'ın başına gelenler dedemin zamanına benziyor"

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Ocakları Derneği tarafından düzenlenen Abdülhamid Han'ı anma programına katılan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başına gelenlere benziyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Kimler düşmandı, iyi bakmamız lazım. Ülkeler düşmandı, aileden düşmanları vardı. Bugün Erdoğan aynı mücadeleyi veriyor. Dikkat edip iyi dersler almak lazım. Sultanın yapabileceği bir şey yoktu. Yıkılmak üzere olan bir saltanatı 33 sene geciktirdi. Siyasetini yanındaki paşaların çoğu bile anlayamadı. İlmi siyaseti çok iyi biliyordu. Tarihçilerimiz çok güzel bir biyografi çıkarmalılar. Onun siyasetini uzun uzun anlatmaları lazım" şeklinde konuşmuştu.