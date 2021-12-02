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Kadın - Aile 2-3 yaş oyun etkinlikleri
Kadın - Aile

2-3 yaş oyun etkinlikleri

Bu oyunlar çocuğunuzun zeka gelişimini olumlu etkileyecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 18:58:00 - 2021-12-02 19:14:10
2-3 yaş oyun etkinlikleri

Oyun oynamak, her çocuk için önemli bir gelişim aracıdır

3 Yaş etkinlikleri: Hem eğlenceli hem eğitici

  • Resim çizme oyunları
  • Bul-Tak
  • Resim Kırpma-Seslendirme
  • Eşleştirme Kartları
  • Denge Oyuncakları
  • Yumuşak mı, sert mi?
  • Ev içinde renk avı
  • Mekanik bulmaca
  • Taş boyama
  • Balon oyunu
  • Bilgi yarışması
  • Birlikte yemek yapma
  • Gözü kapalı nesne tanıma
  • Leğende gemi yüzdürme yarışı
  • Yapı İnşa Blokları 
  • Yap-Boz 
  • Rol Yapma Oyunu
  • Labirent Oyunları 
  • Müzikal Enstrüman Oyunları 

 

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