2-3 yaş oyun etkinlikleri
Bu oyunlar çocuğunuzun zeka gelişimini olumlu etkileyecek.
Oyun oynamak, her çocuk için önemli bir gelişim aracıdır
3 Yaş etkinlikleri: Hem eğlenceli hem eğitici
- Resim çizme oyunları
- Bul-Tak
- Resim Kırpma-Seslendirme
- Eşleştirme Kartları
- Denge Oyuncakları
- Yumuşak mı, sert mi?
- Ev içinde renk avı
- Mekanik bulmaca
- Taş boyama
- Balon oyunu
- Bilgi yarışması
- Birlikte yemek yapma
- Gözü kapalı nesne tanıma
- Leğende gemi yüzdürme yarışı
- Yapı İnşa Blokları
- Yap-Boz
- Rol Yapma Oyunu
- Labirent Oyunları
- Müzikal Enstrüman Oyunları