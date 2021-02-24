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Spor 1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı
Spor

1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan Adanspor-Giresunspor maçında turuncu beyazlıların kalecisi Goran Karacic fenalaşarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:54:00 -
1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor’u konuk etti. Maçın 23’üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı.

Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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