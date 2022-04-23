1.Lig’de 35.hafta maçları ne zaman? TFF maç programı mı değişti?
1.Lig’de 35.hafta maçlarının programının değiştiği açıklandı. Peki, 1.Lig maçları ne zaman?
1.Lig’de adım adım sona yaklaşılırken futbolseverler gelecek haftanın programını araştırmaya başladı.
1.Lig’de 35.hafta maçları ne zaman? TFF maç programı mı değişti?
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor
Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü
Eyüpspor-İstanbulspor
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği
Manisa FK-Bursaspor
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor