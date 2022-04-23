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Spor 1.Lig’de 35.hafta maçları ne zaman? TFF maç programı mı değişti?
Spor

1.Lig’de 35.hafta maçları ne zaman? TFF maç programı mı değişti?

1.Lig’de 35.hafta maçlarının programının değiştiği açıklandı. Peki, 1.Lig maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 21:51:00 -
1.Lig’de 35.hafta maçları ne zaman? TFF maç programı mı değişti?

1.Lig’de  adım adım sona yaklaşılırken futbolseverler gelecek haftanın programını araştırmaya başladı.

1.Lig’de 35.hafta maçları ne zaman? TFF maç programı mı değişti?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor

Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü

Eyüpspor-İstanbulspor

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Bursaspor

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor

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