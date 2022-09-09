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Spor 1.Lig puan durumu 9 Eylül Cuma
Spor

1.Lig puan durumu 9 Eylül Cuma

1.Lig haftanın maçları | 1.Lig'de 5.hafta Boluspor-Göztepe maçıyla başladı. Futbolseverler bu hafta oynanacak maçları ve güncel puan durumunu merak ediyor. Peki, 1.Lig bu hafta kimlerin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-09-09 23:25:00 -
1.Lig puan durumu 9 Eylül Cuma

1.Lig’de 5.hafta heyecanı başladı. Maçları yakından takip edenler ise bu hafta hangi mücadelelerin oynanacağını araştırıyor.

1.Lig puan durumu 9 Eylül Cuma

1. Lig

Boluspor-Göztepe:        1-0

10 Eylül Cumartesi

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor

11 Eylül Pazar

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

20.00 Eyüpspor-Adanaspor

20.00 Altay-Bodrumspor

12 Eylül Pazartesi

20.00 Altınordu-Pendikspor

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