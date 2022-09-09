1.Lig puan durumu 9 Eylül Cuma
1.Lig haftanın maçları | 1.Lig'de 5.hafta Boluspor-Göztepe maçıyla başladı. Futbolseverler bu hafta oynanacak maçları ve güncel puan durumunu merak ediyor. Peki, 1.Lig bu hafta kimlerin maçı var?
1.Lig’de 5.hafta heyecanı başladı. Maçları yakından takip edenler ise bu hafta hangi mücadelelerin oynanacağını araştırıyor.
1.Lig puan durumu 9 Eylül Cuma
1. Lig
Boluspor-Göztepe: 1-0
10 Eylül Cumartesi
16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor
11 Eylül Pazar
16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
20.00 Eyüpspor-Adanaspor
20.00 Altay-Bodrumspor
12 Eylül Pazartesi
20.00 Altınordu-Pendikspor