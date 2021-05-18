1.Lig Play-off maçları ne zaman? Altınordu Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta?
TFF 1.Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off maçları başladı. Futbolseverler play-off takvimini araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Altınordu Samsunspor maçı bugün mü?
TFF 1.Lig’de play-off heyecanı başladı. Futbolseverler günün programını araştırmaya başladı. Peki, Altınordu Samsun maçı ne zaman?
1.Lig Play-off maçları ne zaman? Altınordu Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta?
Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.
Yarı final müsabaka takvimi:
17 Mayıs 2021
Altay-İstanbulspor: 3-2
18 Mayıs 2021
18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor
22 Mayıs 2021
18.00 İstanbulspor-Altay
21:00 Yılport Samsunspor-Altınordu