1’i kırmızı ve 1’i gri listede 5 terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, imha edilen teröristlerden birinin, kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan, sözde Dersim eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri ‘Nubar’ kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin ise 500 bin liraya kadar ödülle ‘gri’ kategoride aranan, ‘Roza’ kod adlı Fadime Çakıl olduğu kaydedildi. Bakanlık ayrıca, Hakkari ili Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda da 3 teröristin imha edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakıl, İldem ile Hakkari'de 3 teröristin imha edildiğini "Kahramanlarımıza teşekkür" ifadeleriyle paylaştı.