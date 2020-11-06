1999 depreminin 'Mucize İsmail'inin başına gelen Elif ve Ayda'nın başına gelmesin

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1999 depreminde 7 gün enkaz altında kalıp sağ çıkmayı başaran simge çocuk İsmail Çimen yaşadığı faciayı anlattı. Kamuoyu tarafından 'Mucize İsmail' olarak tanımlanan İsmail, asıl depremi babası ve kardeşlerini kaybettikten sonra vicdansızlar tarafından dolandırılmakla yaşadı. Babası öldükten sonra depremde ayağını kaybeden annesiyle hayata tutunmaya çalışan İsmail, nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı.

Depremin simge ismi: Elif ve Ayda

Türkiye İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. İzmir’de 65. ve 91. saatlerde mucizevi bir şekilde çıkarılan 3 yaşındaki Elif ve Ayda tüm Türkiye'nin umudu olmuştu. Elif ve Ayda için hayırsever insanlar seferber oldu. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra köfte ve ayran istediğini söyleyen Ayda için hastaneye paket paket köfteler gelirken Elif için de durum bundan farksız oldu. Öte yandan bazı kurumlar Elif ve Ayda'nın eğitimini üstlendi.

Mucize İsmail depremin yıkımını anlattı

Elif ve Ayda'ya yapılan yardımlar Mucize İsmail'in bir yıl önce verdiği röportajı hatırlattı. 1999 depremini 4.5 yaşındayken yaşayan ve 7 gün sonunda enkazdan çıkarılan İsmail Çimen depremin ardından hayata dair nasıl yıkım yaşadıklarını anlatmıştı.

Yalova'da enkazın altında kalan 3 ablasını ve babasını kaybeden İsmail'e de depremin hemen ardından birçok yardım yapıldı. Ancak babasının depremde yaşamını yitirmesi ve annesinin de bacağını kaybetmesinin ardından hayatın zorluklarıyla karşılaşan İsmail, aralarında avukatların da olduğu bazı kişiler tarafından da dolandırıldıklarını söyledi.

Türkiye o günlerde İsmail'e sahip çıkarken daha sonra tek başına bırakıldı. Üniversiteyi kazanan ancak maddi imkansızlıktan dolayı okulu bırakan İsmail, kendileri için asıl depremin babasını kaybetmenin ardından depremden sonra olduğunu söyledi.

Hayatın zorluklarıyla mücadele ederken Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümünü kazanan İsmail, okulunu dondurup asgari ücretle çalışırken depremde ayağını kaybeden engelli annesi ise bir kafede gözlemecilik yaparak hayata tutunmaya çalışıyorlar.