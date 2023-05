1996 doğru adam, 2023 doğru zaman! Erdoğan'a ağlatan mektup

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen duygu dolu bir mektubu paylaştı. Dağ, "1996'da vefat eden babasını çok para talep edildiği için Afyonkarahisar'a götüremeyen bir vatandaşımız, cenazesini Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu sistem sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ücretsiz bir şekilde memleketine götürüp defnedebildiğini anlatıyor." diyerek konuştu.

Hamza Dağ, mektup eline geçtikten sonra okuyunca gözyaşlarını tutamadığı belirtirken, söz konusu yazıda 'Minnet borcu' başlıklı söz konusu mektupta Başkan Erdoğan'a sadece desteklerini iletmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte 1996 yılından bugüne ışık tutan mektubun duygu dolu satırları:

MİNNET BORCU

Sayın Cumhurbaşkanım,

Size bir minnet borcum var. O yüzden size içimden geleni, minnetimi yazıyorum. Sene 6 Mayıs 1996. Sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz sene. Babam hasa idi (Prostat kanseri). Afyonkarahisar'dan alıp, çok zorluklarla trenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürdük. Bir pazar günü idi. Babam kucağımda poliklinikte kucağımda canını teslim etti yaradana. Biz üç kardeş cenazemizi unutup morga indik çünkü götürecek gücümüz yoktu. Morg sanki sırtlanlar sofrasıydı çok para isteniyordu ve gücümüz buna yetmiyordu. Orada bir şoför kardeşim acıdı "Ben başkasının şoförüyüm yoksa teyzemin feryadına dayanamadım götürürdüm" dedi. Bize, "Zincirlikuyu mezarlığına Sayın Tayyip Erdoğan ambulanslar aldı. Onlar sizi götürür" dedi. Kardeşlerim gitti iki babayiğit şoför ellerinde tabutla geldiler cenazemizi Afyonkarahisar Çay Deresinek köyüne kadar getirdiler. Ben size yıllardır hep dua ediyorum hiçbir ücret almadılar. Eğer birgün seçime girerseniz dua ve desteklerim sizle dedim. Kendimde Rektum kanseriyim. Eğer size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek. Rabbim sizi ve ailenizi her daim korusun. Bu yolda önümüzdeki bütün engelleri kaldırsın o gün bizim işimizi kolaylaştırdığınız gibi sizin de her daim kolaylaşsın. Ben ve ailem her daim dualarımızla yanınızdayız.

