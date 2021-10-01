1992 yılında kaybolmuştu... 29 yıl sonra bulundu

Fransa'da dünyayı hayrete düşüren bir olay yaşandı. 29 yıl önce Mont Blanc Dağına çıktıktan sonra uçuruma düşen ve bir daha bulunamayan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni dağcılar tarafından bulundu.

Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı.

Yıllardır her yerde aranıyordu

Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi.

Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 29 yıldır kayıptı. Dağcının 21 yaşında iken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.