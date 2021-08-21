1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye montajları devam ediyor

“Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı” olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649’u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa’nın Gemlik ve Kocaeli’nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki 33’üncü tabliyenin montajı sona erdi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolu da belirginleşmeye başladı. Çalışmalar süresince bazı günlerde Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı tutulacak. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde gemi trafiği tek yönlü işleyecek. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022’de hizmete alınması planlanıyor.