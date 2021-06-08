1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşasına hız verildi
1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımı devam ediyor Köprünün inşaatı nedeniyle Çanakkale Boğazı dün bir ara tek yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Tabliye montajı için de düğmeye basıldı, Tabliye bloklarından ilki Lapseki’de yer alan kuleye getirilecek. Köprünün inşası, ‘kedi yolu’nda bulunan köprülerin sökülmesiyle sürecek. Ardından ÇİMTAŞ firması tarafından üretilen tabliye bloklarının montajı yapılacak. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku Singapur bayraklı, 106 metrelik ‘Asian Hercules-III’ isimli yüzer vinç yardımıyla yerleştirilecek. Yapımında 649’u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de açılması planlanıyor.