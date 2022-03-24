  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan şirketlerden biri CHP'li milletvekilinin şirketi çıktı!
Siyaset

1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan şirketlerden biri CHP'li milletvekilinin şirketi çıktı!

AK Partili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili eleştirilere yanıt vererek köprüyü yapan 4 ortak firmadan birinin, eski CHP'li vekil Ersin Arıoğlu'na ait olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 18:36:00 - 2022-03-24 19:05:05
1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan şirketlerden biri CHP'li milletvekilinin şirketi çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, geçiş ücretiyle muhalefetin tartışma konusu oldu.

Ücret tartışmaları dünkü TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise net ifadeleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olduğunu ifade eden Turan, "Yok 'rant sağlandı.' yok 'Şirkete kıyak geçildi.' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim.

"İhale açık yapıldı, herkes öneriyle geldi"

İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki." diye konuştu.

"Köprüyü yapanlardan biri CHP milletvekili"

İnsanları işine, firmasına, mezhebine, dinine, siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmadığını dile getiren Turan, "Ama 4 tane firma ortak yaptı bu işi. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP Vekili. 'Rant' diyorsunuz, 'istismar' diyorsunuz, 'kıyak' diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili.

"Bir kez de Türkiye'nin yaptığı işten gurur duyun"

Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden 'beşli çete'. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP'si, AK Parti'si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Bir kez de Türkiye'nin yaptığı işten gurur duyun, bu sizi küçültmez! Çanakkale Köprüsü'nde beşli çete falan yok." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay