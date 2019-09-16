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1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının bağ kirişleri monte ediliyor

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, Avrupa ve Anadolu yakasında sürüyor- Köprünün ayaklarında yeni başlanan bağ kirişi montajı tamamlanınca, her birinin ağırlığı 800 ton olan kule bloklarının üst üste konulması işlemine geçilecek

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:08
1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının bağ kirişleri monte ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında bağ kirişi montajına başlandı.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilecek köprü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sütlüce şantiyesinde köprü ayağına vinç yardımıyla bağ kirişi montajı gerçekleştirildi. Çalışmalar nedeniyle Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Lapseki tarafındaki köprü ayağının bağ kiriş montajının da yapılmasının ardından her birinin ağırlığı 800 ton olan kule bloklarının üst üste konulması işlemine geçilecek.

Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlandıktan sonra Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi.

Çimtaş firmasınca sürdürülen çalışmalar kapsamında, toplam ağırlığı 90 bin tonu bulan çelik kule ve tabliye imal edileceği belirtildi.

- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılında açılacak

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesinin genişliği 45,06 metre, yüksekliği de 3,5 metreyi buluyor.

Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:08
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