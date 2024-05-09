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Yerel 19 yıllık cinayet çözüldü! Yıllarca o şehirde yaşamış...
Yerel

19 yıllık cinayet çözüldü! Yıllarca o şehirde yaşamış...

Yeniakit Publisher
2024-05-09 15:10:00 -
19 yıllık cinayet çözüldü! Yıllarca o şehirde yaşamış...

Bolu’da 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet çözüldü, zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Bolu’da 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet çözüldü, zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde S.D. (29) ölü bulundu.

19 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü.

YILLARDIR BOLU'DA YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yıllardır Bolu’da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: İHA

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