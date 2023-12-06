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Otomotiv 19 yıldır zirveyi kaptırmıyor! Dünyanın en değerli otomotiv markası belli oldu
Otomotiv

19 yıldır zirveyi kaptırmıyor! Dünyanın en değerli otomotiv markası belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:47:00 - 2023-12-06 16:49:20
19 yıldır zirveyi kaptırmıyor! Dünyanın en değerli otomotiv markası belli oldu

Dünyanın En Değerli Markaları (Best Global Brands) araştırmasının 2023 sonuçlarına göre; dünyanın en değerli otomotiv markası 19 yıldır zirveyi bırakmayan Toyota oldu.

Toyota açıklamasına göre, elektrifikasyon, sürdürülebilirlik ve herkes için mobilite gibi yenilikçi ve kapsayıcı çalışmalarıyla öne çıkan Marka, araştırmada geçen yıl olduğu gibi 2023’te de sektöre liderlik etmeye devam ediyor.

Tüm sektörleri içeren listede 100 marka arasında 6’ncı sırada yer alan Toyota, geçen yılki sıralamasını korumayı başarırken yüzde 8 artışla marka değerini geçen yılın da üzerine taşıdı. Interbrand’in değerlendirmesine göre Toyota’nın marka değeri, 59 milyar 757 milyon dolardan 64 milyar 504 milyon dolara yükseldi. Toyota, aynı zamanda ilk 10’a giren üç otomotiv markasından biri olarak endüstri liderliğini devam ettirdi.

Interbrand, markanın değerini belirlerken, ürün veya hizmetlerin finansal performansı, markanın satın alma kararlarında oynadığı rol, markanın rekabet gücü, sadakati teşvik etme ve böylece gelecekte sürdürülebilir talep sağlama yeteneği de dahil olmak üzere üç temel analizi kullandı.

Toyota "herkes için mobilite" hedefiyle öne çıkıyor

Marka değeriyle öne çıkan Toyota, global olarak dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki müşteri ihtiyaçlarına, pazar koşullarına ve yerel altyapıya uygun olarak farklı güç üniteleriyle karbon nötre giden yolda çok yollu bir yaklaşım sunmaya devam ediyor. Bu yaklaşım hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsıyor.

Bununla birlikte Toyota, 2026 yılına kadar binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bu araçlardan 6 adedi ise özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota’nın Avrupa’da yıllık satış oranının yüzde 20’sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.
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Bununla birlikte Toyota’nın 2026 sonrası için geliştirmekte olduğu yeni nesil teknolojiler, araçların geliştirilme, üretilme ve kullanılma şeklini değiştirecek. "Herkes için mobilite" hedefiyle sıfır emisyonlu mobilitenin erişilebilir olması sağlanacak.

Interbrand tarafından paylaşılan liste içerisinde diğer sektörlerdeki şirketleri de kapsayan sıralamada ilk 5’i ise sırasıyla Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Samsung oluşturdu.

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