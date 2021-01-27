19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar
Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Mithat Sancar, KRT'de katıldığı canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Oran bile vermeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. sıraya düştüğü yalanını attı.
19 yıldır yenilen CHP ve benzerleri yine anket yalanına sığındı. Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Mithat Sancar KRT'de katıldığı canlı yayında elindeki son araştırma sonuçlarını yayınladı.
Sancar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu söyledi.