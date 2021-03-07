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Yerel 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... Yakalandı
Yerel

19 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... Yakalandı

7 ayrı suçtan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Gaziantep'te enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 15:51:00 -
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçu ile ilgili 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma ile şahsın İstiklal Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Yeri tespit edilen Y.K isimli şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlem devam ediyor.

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