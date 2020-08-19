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Aktüel 19 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Antalya'da yakalandı
Aktüel

19 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Antalya'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:54:12 -
19 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda ekipler, değişik il ve ilçe mahkemelerince 18 dosyadan yakalama emri bulunan N.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı hakkında yapılan incelemede, birden fazla "silahla yağma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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