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Siyaset 19 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Siyaset

19 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP'li 15, DBP'li 1 milletvekiline ait 19 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:28:00 -
19 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP'li 15, DBP'li 1 milletvekiline ait 19 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. HDP'li Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Dersim Dağ, Mardin Milletvekili Ebru Günay, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Şırnak Milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Muş Milletvekili Sevin Coşkun, Hakkari Milletvekili Said Dede, Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul ve DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki dosyalar, yapılacak incelemenin ardından Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edilecek.

Meclis'e gelen son dosyalar ile birlikte toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 1387 oldu.

 

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