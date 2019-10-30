19 yaşında kazada ölen İngiliz gencin ailesi, Trump'a isyan etti: Kimse yasaların üstünde olamaz
İngiltere'de ABD'li bir diplomatın eşinin yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Harry Dunn adlı gencin ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine dava açmaya karar verdi.
Tufan Acar Yeniakit.com.tr
27 Ağustos 2019'da ABD'li bir diplomatın eşi Anne Sacoolas, otomobili ile 19 yaşındaki İngiliz genç Harry Dunn'ın kullandığı motorsiklete çarpmış ve onun ölümüne sebep olmuştu. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında yaşanan kazada ABD'li Sacoolas olay yerinden kaçmıştı.
Dava açmaya karar verdiler
Hayatını kaybeden 19 yaşındaki İngiliz gencin ailesi Trump ve yönetimine isyan ederek haklarında 'görevi kötüye kullanma ve olayı örtbas suçlamasıyla' dava açmaya karar verdi. Açıklamayı İngiliz ailenin sözcüsü Radd Seiger yaptı.
Seiger, kimsenin yasaların üstünde olmadığını söyleyerek, "Anne Sacoolas (diplomatın eşi) hakkında, yol açtığı zarar, Trump yönetimi hakkında da görevi kötüye kullanmaları ve olayı örtbas etme girişimleri nedeniyle ABD'de dava açacağız." ifadelerini kullandı.
ABD'li diplomat eşi ile İngiltere'yi terk etti
Harry Dunn'ın hayatını kaybettiği kaza sonrasında İngiliz polisi, ABD'li Sacoolas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD Londra Büyükelçiliği'ne başvurmuş, ABD'li diplomatla eşinin ülkeyi terk ettikleri cevabını almıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Trump'la konuyu görüştü ancak kaçan diplomatın eşi İngiltere'ye geri dönmedi.