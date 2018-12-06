0553 313 94 23

19 Yaş Altı Milli Takımının rakipleri belli oldu

2018-2019 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonasının elit turunda 6. Grup'ta yer alan Türkiye; Portekiz, Rusya ve Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:59
19 Yaş Altı Milli Takımının rakipleri belli oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2019-2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2018-2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'daki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 2018-2019 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonasının elit turunda 6. Grup'ta yer alan Türkiye; Portekiz, Rusya ve Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.

Portekiz'in ev sahipliği yapacağı 6. Grup maçları 20-26 Mart 2019'da oynanacak. Elit turdaki 7 grup liderinin yanı sıra ev sahibi Ermenistan, 14-27 Temmuz 2019'daki Avrupa Şampiyonası Finallerinde karşı karşıya gelecek.

2019-2020 eleme turu kuraları da çekildi

2019-2020 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinin kuraları da çekildi.

Elemelerde 1. Grup'ta yer alan Türkiye; Bulgaristan, Karadağ ve Ermenistan ile karşılaşacak. Grup maçlarına 13-19 Kasım 2019'da Antalya ev sahipliği yapacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekiple ev sahibi Portekiz, 2020'de gerçekleştirilecek elit turda mücadele edecek. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, Temmuz 2020'de finallerde karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:59
  1. Türkiye
  2. Antalya
  3. Avrupa
  4. İsviçre
  5. Rusya
  6. Kıbrıs
  7. Türkiye Futbol Federasyonu
  8. Futbol Federasyonu
  9. Bulgaristan
  10. Portekiz
  11. Ermenistan
  12. Karadağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Genel Sekreteri, Yemen görüşmelerinden memnun
    1. BM Genel Sekreteri, Yemen..
    2. Halüsinasyon nedenleri nelerdir?
    3. Fenerbahçe-Giresunspor maçından notlar
    4. Kapı kollarını seçerken mobilyanıza..
    5. Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…
    6. Kartepe'de kar bastırdı! 75 kişi..
    7. Sumak diyabetliler için çok faydalı
    8. 19 Yaş Altı Milli Takımının rakipleri..
    9. Ergenliğe erken girmenin nedenleri..
    10. Bebeklerdeki burun tıkanıklığına ne..
    11. Hangi ülkenin kaç nükleer silahı var?
    12. Sit alanında kaçak kazı yaparken..
    13. Güler misin ağlar mısın! İntihara..
    14. Balığın bu faydalarını biliyor musunuz?
    15. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    16. CHP Buldan teşkilatı istifa etti
    17. Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı
    18. Abonelik sözleşmelerine ilişkin teklif..
    19. Japonya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu..
    20. Valilikten öğrencileri üzecek açıklama
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller