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19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:21
19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi


ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen organizasyon üç gün sürdü.

Şampiyonaya Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya'dan toplam 60 sporcu katıldı. Türkiye organizasyonda A ve B olmak üzere iki takımla mücadele etti.

Takım müsabakalarında şampiyonluğa Türkiye A takımı ulaştı. Milli badmintoncular, ferdi müsabakalarda ise 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyadan 16'sını kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:


- Çift kadınlar

1. Ece Sare Başakın-Zehra Erdem

2. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin

3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir

3. Marija Sudimac-Andela Vitman (Sırbistan)


- Çift erkekler

1. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç

2. Yunus Emre Karakaş-Tayfun Taşdemir

3. Sezgin Kelebek-Hilmican Şimşek

3. Semih Baha Başakın-Serkan Uğurlu

- Karışık çiftler

1. Semih Baha Başakın-Zehra Erdem

2. Serkan Uğurlu-Ece Sare Başakın

3. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş

3. Yunus Emre Karakaş-Ayça Özgür

- Tek kadınlar

1. Marija Sudimac (Sırbistan)

2. Bahar Yavru

3. Ayça Özgür

3. Sara Loncar (Sırbistan)


- Tek erkekler

1. Nurullah Saraç

2. Tayfun Taşdemir

3. Sezgin Kelebek

3. Cvetomir Stoianov (Bulgaristan)

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:21
  1. 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası
  2. badminton

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